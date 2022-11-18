İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi bombacısı patlamanın olduğu yeri böyle videoya çekti - Gündem Haberleri

İşte bombacının keşif yaptığı an 0:00 / 0:00

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım günü meydana gelen patlamanın ardından terörist kadın Ahlam Albashır’ın yeni keşif görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Albashır’ın İstiklal Caddesi’nde 22 Ekim gününe ait keşif görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

VİDEO ÇEKEREK YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR

Görüntülerde İstiklal Caddesi’nde yürüyen Albashır cep telefonu ile çevreyi kayıt altına alıyor. Olay yerinden geçerken de olay bölgesini cep telefonu ile çektiği görülen Albashır, İstiklal Caddesi’nde yürümeye devam ediyor. Albashır verdiği ifadesinde, talimatları Hacı kod adlı kişiden aldığını belirtmişti. Soruşturmada, çektiği keşif görüntülerini de Hacı kod adlı kişiye gönderdiği belirlenmişti.

SALDIRI 12 KASIM'DA YAPILACAKTI



Bombalı terör saldırısı olayı ile ilgili tutuklanan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında soruşturma savcılığınca hakimliğe gönderilen sevk yazısında, yeni detaylar ortaya çıktı.

Gönderilen yazıda, Albashır'ın ilk keşiften belirli bir süre sonra korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali'ye bizzat ulaşıp iletişim kurarak Taksim bölgesine ikinci kez keşif amaçlı olduğu değerlendirilen çalışma yaptığı, Al Korali'nin Albashır'ı bekleyip akabinde tekrar tekstil atölyesine bıraktığı bildirilirken son olarak 12 Kasım'da Bilal Hassan ile Ahlam Albashır'ın birlikte Taksim'e gitmeye karar verdikleri, Al Korali ile irtibat kurup sonrasında vazgeçerek gidişlerini bombalı saldırının gerçekleştiği 13 Kasım'a erteledikleri belirtildi.