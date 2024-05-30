Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce kadına ardından da kendi kafasına sıktı

Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadın cinayete kurban gitti.

Korkunç olay Hasköy'de yaşandı.

Henüz ismi ve yaşı öğrenilemeyen bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü. Kadını öldüren kişi daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.