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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce kadına ardından da kendi kafasına sıktı

        Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Önce kadına ardından da kendi kafasına sıktı

        İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Kadını öldüren kişi daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Zanlı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:58
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        Beyoğlu'nda kadın cinayeti
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        Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadın cinayete kurban gitti.

        Korkunç olay Hasköy'de yaşandı.

        Henüz ismi ve yaşı öğrenilemeyen bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü. Kadını öldüren kişi daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

        SALDIRGAN AĞIR YARALI

        Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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        #kadın cinayeti
        #İstanbul Beyoğlu
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