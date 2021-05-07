Beyoğlu'nda heyecanlandıran keşif! 0:00 / 0:00

DHA

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yapımına devam edilen Tersane İstanbul Projesi kapsamında tersane duvarlarının kenarında bulunan kubbe şeklindeki yapı görevlilerin dikkatini çekti.

DHA'nın haberine göre arkeologlar eşliğinde yapılan incelemelerde üzerinde ağaç ve toprak bulunan alan kazıldı. Çatısı kemer şeklindeki yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen Osmanlı dönemine ait yapıda kesme taş tekniği ve Horasan harcı kullanıldığı belirlendi.

12 metreye 5 metre uzunluğundaki yapının su sarnıcı olduğu tahmin ediliyor. Sarnıcın bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı düşünülüyor.

"BİZ SARNIÇ OLARAK BİLİYORUZ"

Kulaksız mahalle sakini Selami Demir "Biz bu yapıyı sarnıç olarak biliyoruz. Burası zindan arkası mezarlığı diye geçiyor. Tarihi yapı olarak arka tarafta askeriyenin içinde hamam olduğu söyleniyor. Buradan da oraya su sağlanıyor. Daha önceden burada çeşmemiz vardı. Çeşme buradan kaldırıldı. Parkın içine alındı. Buradaki çalışma bir ay önce başladı. Arka tarafta yapılan çalışmalardan dolayı. Bu yapının üzerinde de elma ağacı, çınar ağacı vardı. Onarıma geçince söküp aldılar. Bu vaziyette bekliyor. Ne olacağı meçhul. Büyük ihtimalle restorasyon yapılacak. Burası çok eski bir yer. İstanbul'da merkezin dışında kurulan ilk yerleşkelerden bir tanesi. Tarihi yapıları restore ediyorlar" dedi.

Nihat Günaydın "Burası Osmanlı zamanında su deposu olarak kullanılıyordu. Yapının üzerinde ağaçlar vardı. Onlar temizlendi. Gün yüzüne çıkarılması iyi oldu" diye konuştu.