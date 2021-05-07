Beyoğlu'nda heyecanlandıran keşif!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamBeyoğlu'nda heyecanlandıran keşif! Tersane İstanbul Projesi'nde ortaya çıktı - Haberler
ABONE OL

Beyoğlu'nda su sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor

Beyoğlu Kulaksız'da Tersane İstanbul Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda su sarnıcı bulundu. Yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen sarnıç, gün yüzüne çıkarılıyor

Beyoğlu'nda heyecanlandıran keşif! Tersane İstanbul Projesi'nde ortaya çıktı - Haberler
Beyoğlu'nda heyecanlandıran keşif!
0:00 / 0:00
DHA

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yapımına devam edilen Tersane İstanbul Projesi kapsamında tersane duvarlarının kenarında bulunan kubbe şeklindeki yapı görevlilerin dikkatini çekti.

DHA'nın haberine göre arkeologlar eşliğinde yapılan incelemelerde üzerinde ağaç ve toprak bulunan alan kazıldı. Çatısı kemer şeklindeki yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen Osmanlı dönemine ait yapıda kesme taş tekniği ve Horasan harcı kullanıldığı belirlendi.

12 metreye 5 metre uzunluğundaki yapının su sarnıcı olduğu tahmin ediliyor. Sarnıcın bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı düşünülüyor.

"BİZ SARNIÇ OLARAK BİLİYORUZ"

Kulaksız mahalle sakini Selami Demir "Biz bu yapıyı sarnıç olarak biliyoruz. Burası zindan arkası mezarlığı diye geçiyor. Tarihi yapı olarak arka tarafta askeriyenin içinde hamam olduğu söyleniyor. Buradan da oraya su sağlanıyor. Daha önceden burada çeşmemiz vardı. Çeşme buradan kaldırıldı. Parkın içine alındı. Buradaki çalışma bir ay önce başladı. Arka tarafta yapılan çalışmalardan dolayı. Bu yapının üzerinde de elma ağacı, çınar ağacı vardı. Onarıma geçince söküp aldılar. Bu vaziyette bekliyor. Ne olacağı meçhul. Büyük ihtimalle restorasyon yapılacak. Burası çok eski bir yer. İstanbul'da merkezin dışında kurulan ilk yerleşkelerden bir tanesi. Tarihi yapıları restore ediyorlar" dedi.

Nihat Günaydın "Burası Osmanlı zamanında su deposu olarak kullanılıyordu. Yapının üzerinde ağaçlar vardı. Onlar temizlendi. Gün yüzüne çıkarılması iyi oldu" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ton balıklı iftar menüsü
YAŞAMTon balıklı iftar menüsü
Nesli tehlike altındaki mor vatoz, oltaya takıldı
YAŞAMBalıkçının ağına takıldı! Zehirli dikeniyle kendini ...
Sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor
YAŞAMDünyada sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor
İçinden çeyrek altın çıkan yemek: Damat bohçası
YAŞAMİçinden çeyrek altın çıkan yemek
Sivas'ta köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı
YAŞAMKöylüler buldu, korumaya alındı
Baraj suyu çekilince ortaya çıktı... Heyecan yarattı - Haberler
YAŞAMBaraj suyu çekilince ortaya çıktı... Heyecan yarattı
4'üncü Murat'ın yaptırdığı caminin altından akan suda serinliyorlar
YAŞAMCaminin altından geçiyor... Yaz-kış akıyor!
Sosyal medyada gördüğünüz her kareye inanmayın! - Haberler
YAŞAMSosyal medyada gördüğünüz her kareye inanmayın!
Süper Loto sonuçları 6 Mayıs 2021! Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM6 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 7 Mayıs 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!