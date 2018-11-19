SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
beyoğlu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Beyoğlu'nun dar sokaklarında yangın paniği

Beyoğlu'nda 5 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokakların darlığına araçların plansız parkı da eklenince, itfaiye ekipleri yangına ulaşıp müdahale etmekte zorlandı. Mahalleliyi sokağa döken yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, apartmanın alevlere teslim olan çatısı kullanılamaz hale geldi

19.11.2018 - 04:07 | Güncelleme: DHA

Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokağı'nda saat 02.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartmanın çatısının alevlere teslim olduğunu gören mahalleli, sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların plansız şekilde park edilmesi nedeniyle yangına ulaşmakta ve müdahale etmekte zorluk çekti. Vatandaşların da çabalarıyla bazı araçlar bulunduğu yerden çekilerek yol açıldı, itfaiye erleri yangına müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; yangının merkezi olan çatı katında kimsenin bulunmadığı, apartmanın diğer katlarında bulunanların ise sorunsuz bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Şişli ve Beyoğlu itfaiyelerine bağlı ekiplerin, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Mahalle sakinlerinin paniği ve sokak üzerindeki düzensiz araç parkı görüntülere de yansıdı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.



"45 DAKİKA BOYUNCA YOL TIKANDI"

Mahalle sakinlerinden Halil Arabacıoğlu da yaptığı açıklamada sokakların darlığına ve araçların plansız şekilde park edildiğine değinerek, "Yangını ilk görenlerden birisi benim. Ben baktığımda ilk önce sadece baca tutuşması vardı. Hemen itfaiyeye haber verdik ama sokaklardaki araç parklarından dolayı bir türlü itfaiye araçları giremedi. 45 dakika boyunca yol tıkandı. Sokakların dar olması da başka bir sebep" dedi.

Polis, sebebi henüz bilinmeyen yangın hakkında inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X