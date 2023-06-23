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Beyonce nasıl İsveç'in enflasyon oranının artmasına neden oldu?

Kraliçe B olarak da bilinen Beyonce, ilginç bir şekilde gündeme geldi. Mayıs ayında İsveç'te iki konser veren şarkıcı, ülkede artan enflasyonun sebebi olarak gösteriliyor.

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  • Beyonce nasıl İsveç'in enflasyon oranının artmasına neden oldu?

    Kulağa oldukça ilginç geliyor olsa da Beyonce'un, İsveç'teki enflasyonu artırdığı düşünülüyor. Hatta bunu Danske Bank'ta ekonomist olan Michael Grahn öne sürüyor. Peki, bu iki olay arasındaki bağlantı nedir? Hemen anlatalım.
  • Beyonce nasıl İsveç'in enflasyon oranının artmasına neden oldu?

    Beyonce, geçtiğimiz günlerde Rönesans Dünya Turu başlığı altında bir konser turnesine çıktığını duyurmuştu. Bu kapsamda Beyonce, 10 Mayıs ve 11 Mayıs'ta İsveç'te iki konser verdi. Şarkıcıyı izlemeyi gelenler konser yerine yakın olan otel ve restoranlara akın etti. Aslında sadece İsveçliler değil, komşu ülke vatandaşları da İsveç'te soluğu aldı. 
  • Beyonce nasıl İsveç'in enflasyon oranının artmasına neden oldu?

    İsveç'teki ekonomi uzmanları ve hükümet verileri, Beyonce'un konserinden hemen önce enflasyon oranının geçen aya göre daha düşük olacağını öngörüyordu. Uzmanlar, Mayıs ayında en fazla yüzde 9,2'lik bir enflasyon oranı bekliyordu ancak konserle beraber bu rakam yüzde 9,7'ye çıktı.
  • Beyonce nasıl İsveç'in enflasyon oranının artmasına neden oldu?

    The Financial Times'a konuşan Grahn, "Bu ayki ekstra sürprizden Beyoncé sorumlu" dedi. "Tek bir olay için oldukça şaşırtıcı. Bunu daha önce görmemiştik." 
  • Beyonce nasıl İsveç'in enflasyon oranının artmasına neden oldu?

    Beyonce konseri için bilet satışı yapan firma, Şubat ayında bilet taleplerinin, mevcut biletlere oranla yüzde 800 daha fazla olduğunu açıkladı.

    Kaynak: Business Insider, CBS News 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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