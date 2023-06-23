Beyonce, geçtiğimiz günlerde Rönesans Dünya Turu başlığı altında bir konser turnesine çıktığını duyurmuştu. Bu kapsamda Beyonce, 10 Mayıs ve 11 Mayıs'ta İsveç'te iki konser verdi. Şarkıcıyı izlemeyi gelenler konser yerine yakın olan otel ve restoranlara akın etti. Aslında sadece İsveçliler değil, komşu ülke vatandaşları da İsveç'te soluğu aldı.