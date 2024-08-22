Beyonce şarkısını Donald Trump'ın klibinden sildirdi

DEMOKRATLAR İÇİN SAHNE ALABİLİR

Beyonce, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 2020 seçimlerinde de Demokrat Parti'nin adayına destek veren ünlü şarkıcının, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde sahne alacağı söyleniyor. Ancak Beyonce ya da Harris cephesinden haberle ilgili doğrulama henüz yapılmadı.