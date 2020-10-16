Beypazarı Belediye Başkan Vekili Karadede, Kovid-19 denetimine katıldı - ANKARA

AA

Belediye Başkan Vekili Osman Karadede başkanlığında ilçe genelinde yapılan denetimde Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya da katıldı.Denetimde, iş yerlerinin görünür yerlerine Kovid-19 uyarı ve kuralları yazısının yapıştırılması ve alınan önlemlere uyulması istendi.Karadede, denetimleri sürdürmede kararlı olduklarını, denetimlerin çok önem taşıdığını söyledi.Özellikle berberlere tek kullanımlık örtü kullanılması gerektiğini anlattıklarını dile getiren Karadede, bir dahaki denetimde uyarıda bulunmayacaklarını ve gerekenin yapılacağını kaydetti.