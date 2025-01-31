Biber gazı kararı geri çekildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce önceki gün eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurması yasaklanmıştı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu karar geri çekildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gaz spreylerinin (biber gazı) bulundurulması, taşınması ve kullanılmasının yasaklandığına dair yayımlanan 24.01.2025 tarih ve 2025/24 Sayılı Valilik oluru, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 30.01.2025 tarih ve 2025/25 sayılı Valilik oluru ile iptal edilmiştir” denildi.

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