Biberli ekmek nasıl yapılır? Antakya mutfağından sofralarımıza ulaşan bu lezzet ilk bakıldığında lahmacunu andırmaktadır. Ancak Antakyalılar Biberli ekmeği kahvaltıda öğlen yemeğinde beş çayında günlerde akşam yemeğinde yani anlayacağınız günün her saatinde tüketmeyi çok seviyor. Akdeniz ve Arap mutfak kültürünün arasında kalmış bu güzel yemeği sevdiklerinize ve kendinize özellikle pişirip yemenizi öneririz.

Biberli Ekmek Malzemeler:

Hamuru için:

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 çay kaşığı şeker

1, 5 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç Malzeme için:

2 adet orta boy soğan

1, 5 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 kahve fincanı susam

1 kahve fincanı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı dağ kekiği (Zahter)

2 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Biberli Ekmek Yapılışı: