Bıçağı 3 kez saplayıp öldürdü!

DHA'da yer alan habere göre karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan´ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi.

"SADECE KAPIYI AÇSIN İSTEDİM"

Gürcan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden getirilirken, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim.

"BIÇAK KALBİNE GİRMİŞ KAZAYLA OLDU"

O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim" diye savunma yaptı.

"EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRME"

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında sanığın, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talebini tekrarladı. Ebru Gürcan'ın yakınlarının avukatı, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve cezaya indirim uygulanmamasını talep etti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son savunmasını yapan sanık Necati Gürcan, pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.