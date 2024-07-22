Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Harris'e yapılan bağışlar fırladı: Bir günde 81 milyon dolar

ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesiyle Demokrat Parti cephesinde adaylık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in adı zikredilmeye başlandı.

Harris’in başkan adaylığı kampanyasına yapılan bağışlar da Biden’ın geri adım atmasıyla fırladı.

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Harris’in seçim kampanyası ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden’ın Harris’e desteğini açıklamasının ardından yapılan bağış miktarı 81 milyon dolara yaklaştı. Harris cephesi daha önce yaklaşık 50 milyon dolar toplandığını duyurmuştu.

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, Biden’ın adaylığı için toplanan 96 milyon doların da Harris’in kampanyasına aktarıldığını yazdı.

CNBC’ye konuşan kaynaklar, Demokrat Partili büyük bağışçıların Biden’ın açıklamasından kısa bir süre sonra harekete geçtiğini ve Harris’in kampanyasına destek verdiğini söyledi. REKLAM 2020 seçimlerinde de Harris’in ekibinde yer alan Jon Henes, "New York'tan Kaliforniya'ya pek çok destekçisiyle temas halindeyim. Bağış toplama makinesini başlatmak için organize oluyoruz. Etkinlik düzenlemek ve bağış yapmak isteyen kişilerden bugün 200'den fazla mesaj, çağrı ve e-posta aldım” dedi. BIDEN NE DEDİ? ABD Başkanı Biden, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullanmıştı. Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer vermişti. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletmişti.

Daha sonra attığı tweet’le 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." demişti. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi. Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak. HARRIS'TEN BIDEN'A ÖVGÜ Harris, Biden’ın yarıştan çekildiğini açıklayarak yerine kendisini aday göstermesinden sonra ilk kez halka açık bir programda konuştu.