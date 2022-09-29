ABD'den 'referandum' konusunda sert çıkış 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumların "tamamen düzmece" olduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki iddialarını hiçbir zaman tanımayacaklarını açıkladı.

Biden, katıldığı ABD-Pasifik Adası Ülkeleri Zirvesi kapsamındaki konuşmasında, Ukrayna'da düzenlenen referandumlara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, Rusya-Ukrayna savaşında da her zaman Ukrayna'nın yanında olacaklarını belirtti.

Biden, "ABD hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir. Bu sözde referandum tamamen düzmecedir. Referandumun sonuçları, Moskova'da tasarlanmıştır. Ukrayna halkının gerçek iradesini, her gün ülkelerinin bağımsızlığı için canlarını feda etmelerine bakarak görebiliriz." dedi.

UKRAYNA'DAKİ REFERANDUMLAR

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliğinin (AB) tepkisi sert olmuş, Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edilmişti.

BIDEN'DAN PASİFİK VURGUSU

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Pasifik Adaları ülkelerindeki programlara 810 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını bildirdi.

ABD ile Pasifik Adaları ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan diplomasi ve savunma ilişkilerine dikkati çeken Biden, "Pasifik Adaları'nın güvenliği bizim önceliğimiz olmaya devam ediyor." dedi.

Biden, zirve kapsamında Pasifik Adaları ile birçok ortak karar aldıklarını belirterek "Bugün Pasifik Adaları'nda yaşayanların yaşamlarının geliştirilmesi için yapılacak programlara 810 milyon dolardan fazla yardım yapacağımızı duyuruyorum. Bu yardımların 330 milyonu yeni yatırımlara ve iklim değişikliğine ilişkin programlara gidecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin her alanda bu ülkelerle ilişkilerini sürdüreceğini dile getiren Biden, "Cook Adaları ve Niue'nin da egemenliğini tanıdığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu.