'BİFO: Nisan Ak & Zee Zee' konseriyle sezona veda

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun kapanış konserinde dinleyicilerine modernleşmeden önceki Avrupa'nın müzik tarihine altın harflerle yazılan repertuvarından bir seçki sunacak. BİFO ile Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo ya da müzikseverler tarafından yaygın bilinen adı ile Zee Zee’yi buluşturan bu konserde, BİFO'yu şef Nisan Ak yönetecek. Kapanış konserinde bu dönemden seçkin yapıtlar seslendirilecek.

Konser öncesinde Aydın Büke, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

REKLAM Borusan Müzik Evi’nde iki konser birden 3 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de Pep Talk, 22.15’te ise Böseblick grubu Borusan Müzik Evi’nin sahnesinde olacak. Cansu Tanrıkulu ve Korhan Erel’in birlikteliğinden ortaya çıkan, 2019 yılında kurulan bir avant-pop ikilisi olan Pep Talk, şiir, absürdist metin, elektronikler, efekt ve daha birçok ses ve fikir yaratma aracını kullanarak şarkılar üretiyor. Konserde Charles Lindsay’in Recipes for the Mind kitabından yola çıkarak kaydettikleri albüm çalışmalarından seçkilerin yanı sıra doğaçlama performans da sunacaklar.