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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'BİFO: Nisan Ak & Zee Zee' konseriyle sezona veda

        'BİFO: Nisan Ak & Zee Zee' konseriyle sezona veda

        Borusan Sanat, Mayıs ayında birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, "BİFO: Nisan Ak & Zee Zee" ile sezonun son konserinde müzikseverlerle buluşacak. Borusan Müzik Evi bu ay üç konsere ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 00:07 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:07
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        'BİFO: Nisan Ak & Zee Zee'yle sezona veda
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        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun kapanış konserinde dinleyicilerine modernleşmeden önceki Avrupa'nın müzik tarihine altın harflerle yazılan repertuvarından bir seçki sunacak. BİFO ile Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo ya da müzikseverler tarafından yaygın bilinen adı ile Zee Zee’yi buluşturan bu konserde, BİFO'yu şef Nisan Ak yönetecek. Kapanış konserinde bu dönemden seçkin yapıtlar seslendirilecek.

        Konser öncesinde Aydın Büke, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

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        Borusan Müzik Evi’nde iki konser birden

        3 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de Pep Talk, 22.15’te ise Böseblick grubu Borusan Müzik Evi’nin sahnesinde olacak.

        Cansu Tanrıkulu ve Korhan Erel’in birlikteliğinden ortaya çıkan, 2019 yılında kurulan bir avant-pop ikilisi olan Pep Talk, şiir, absürdist metin, elektronikler, efekt ve daha birçok ses ve fikir yaratma aracını kullanarak şarkılar üretiyor. Konserde Charles Lindsay’in Recipes for the Mind kitabından yola çıkarak kaydettikleri albüm çalışmalarından seçkilerin yanı sıra doğaçlama performans da sunacaklar.

        2021 yılında kurulan ve kasıtlı olarak yanlış yazılmış Almanca ismi “Nazar” anlamına gelen Böseblick ise Berlin’den gelen dört elektronik müzisyenden oluşan bir topluluk. Her üye, farklı kökenleri ve çeşitli elektronik evrenleriyle farklı geçmişlere sahip olurken topluluk, musique concrete, avangart vokal performans, sentezlenmiş sesler ve çağdaş müzik unsurlarından yararlanıyor.

        Yeni kuşağın elektronik müzik bestecileri Borusan Müzik Evi’nde

        11 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde bir albüm lansmanı müzikseverleri bekliyor. Sezonun son konserinde, elektronik müzik alanında yaptıkları çalışmalarla takip edilen ve takdir gören kadın müzisyenler konuk ediliyor. Belçikalı plak şirketi Sub Rosa Records etiketiyle yayımlanan toplama albümde, yeni kuşağın elektronik müzik alanında 15 kadın bestecisinin eserleri yer alıyor. Küratörlüğünü Batur Sönmez ve Erdem Helvacıoğlu’nun yaptığı albümün lansmanında yenilikçi atılımlara ve kadın bestecilerin müzik sektöründeki görünürlüğünü ortaya koymayı amaçlayan bu albümden altı sanatçı Borusan Müzik Evi’nde olacak.

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        #Borusan sanat
        #Nisan Ak
        #Zee Zee
        #konser
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