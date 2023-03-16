Önal şu mesajı paylaştı: Yeni uyanmış Bige’yi bilen bilir. Uyanmaktan en mutlu olduğum yer bu yaşta babamın kucağıydı sanırım. Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı. Her zaman çocuk kalmak istemiş biri olarak bununla baş etmek için türlü türlü yöntem de denedim ama günün sonunda teslim oldum içimde olan bitene... Tam kalbimin orada bir boşluk oldu. Sonra zamanla o boşluğun getirdikleriyle, şekil değiştiren bir özlem duygusuyla ve bitmeyen bir sevgiyle yaşamayı öğrendim. Belki de iyi bir insan olmaya biraz daha yaklaştım. Babamı çok seviyorum. Ona her gün söylüyorum, bugün sizle de paylaşmak istedim.