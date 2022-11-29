Bilecik'te yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Cafer ELMAS/ SÖĞÜT (Bilecik), (DHA)BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Söğüt ilçesine bağlı Gündüzbey köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Özkan (60) yönetimindeki 11 TE 997 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan minibüsten yaralı olarak çıkarılan 7 kişi, sağlık ekiplerince Söğüt, Bozüyük ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Özkan ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Söğüt Cafer ELMAS
2022-11-29 18:39:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.