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Bilecik'te yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

DHA

Bilecik'te yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı


Cafer ELMAS/ SÖĞÜT (Bilecik), (DHA)BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Söğüt ilçesine bağlı Gündüzbey köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Özkan (60) yönetimindeki 11 TE 997 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan minibüsten yaralı olarak çıkarılan 7 kişi, sağlık ekiplerince Söğüt, Bozüyük ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Özkan ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Söğüt Cafer ELMAS
2022-11-29 18:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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