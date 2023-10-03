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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yol ve sokak uygulamalarında, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:47
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yol ve sokak uygulamalarında, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapanların yakalanması için kara yolu ile sokaklarda uygulama yaptı.

        Yol uygulamalarında 20,58 gram metamfetamin, 14,38 gram sentetik kannabinoid ve 2,57 gram esrar ile tabanca, sokak uygulamalarında ise 19,28 gram metamfetamin ve 1,14 gram sentetik kannabinoid ile 3 gram esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan ise 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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