Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve beraberindeki öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

        Öğretmenler Günü kapsamında ayrıca, Belediye Kültür Merkezi'nde, Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı yapıldı.

        Genç öğretmenler adına Türkçe öğretmeni Sümeyye Akın’ın konuşmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler Gülay Yetim ve Taner Tasan görev yemini etti. Öğrencilerin tiyatro gösterisi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programda emekli öğretmenlere hediye takdiminin ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Hastane morgunda cenazelerin karışmasına adli ve idari soruşturma
        Hastane morgunda cenazelerin karışmasına adli ve idari soruşturma
        flaş
        flaş
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı
        flaş
        flaş
        Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bilecik'te iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı