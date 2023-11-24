Pazaryeri'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve beraberindeki öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Öğretmenler Günü kapsamında ayrıca, Belediye Kültür Merkezi'nde, Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı yapıldı.

Genç öğretmenler adına Türkçe öğretmeni Sümeyye Akın’ın konuşmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler Gülay Yetim ve Taner Tasan görev yemini etti. Öğrencilerin tiyatro gösterisi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda emekli öğretmenlere hediye takdiminin ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.