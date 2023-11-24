Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Hastane morgunda cenazelerin karışmasına adli ve idari soruşturma

        BİLECİK´tehastanede ölen kadın ve erkeğin cenazelerinin karışmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ölen Fatma Avcı´nın avukat olan torunu Duygu Akkaya, hastane görevlileri hakkında Bilecik Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Bütün sorumluluk; hastane morgundan başlayıp, defin işlemlerine kadar kimler yetkili ise onlarındır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane morgunda cenazelerin karışmasına adli ve idari soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK´tehastanede ölen kadın ve erkeğin cenazelerinin karışmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ölen Fatma Avcı´nın avukat olan torunu Duygu Akkaya, hastane görevlileri hakkında Bilecik Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Bütün sorumluluk; hastane morgundan başlayıp, defin işlemlerine kadar kimler yetkili ise onlarındır" dedi.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören Fatma Avcı (94), 20 Kasım'da yaşlılığa bağlı hayatını kaybetti. Avcı ile aynı gün vefat eden Tevfik Yaman'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Yaman'ın cenazesini defnetmek üzere hastaneye gelen yakınlarına görevlilerce yanlışlıkla Fatma Avcı'nın cenazesi teslim edildi. Cenaze, Beyce köyüne götürülerek toprağa verildi.

        Fatma Avcı'nın cenazesini almak için gelen torunu Duygu Akkaya ve yakınlarına ise Tevfik Yaman'ın cenazesi verildi. Yıkama işlemi sırasında cenazelerin karıştığı ortaya çıkınca Akkaya, durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından Avcı´nın cenazesi defnedildiği mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi. İki cenaze de aileleri tarafından defnedildi.

        Yaşanan olayın etkisinden hala çıkamadıklarını söyleyen Avcı´nın torunu avukat Duygu Akkaya, süreç boyunca hatası olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Akkaya, "Anneannemin cenazesini teslim almak üzere hastaneye gittik. Daha sonra yıkama yerinde ben, anneannemi yıkamak için gittiğimde önümüze gelen cenazenin anneannem ile hiçbir ilgisi yoktu. Yaşlı bir amcanın cenazesiydi. Yüzünü açtığımızda zaten çok net bir şekilde gördük. Dedik ki, `anneannemiz değil´ o yüzden yanlış cenazeyi getirdiniz. Oradaki bütün görevliler birbirlerine baktılar, çünkü getirebilecekleri, önümüze koyabilecekleri başka bir cenaze olmadığından dolayı `Eyvah, biz bir hata yaptık´ dediler. Beyce köyünde defnedilmek üzere anneannem veriliyor. O şekilde defnediliyor ve gömülüyor. Bunun üzerine bütün yetkililer tabi ki ayaklandı. Gittiler, nasıl yaptılar hiçbir fikrim yok, oradaki mezarlık kazılmış, bizim defnedilen anneannemiz oradan çıkarılmış. Yeniden hastane morguna getirildi. Biz orada tekrardan baktık, `evet bizim cenazemiz bu´ dedik. Onun yıkama işlemlerini kefenleme işlemlerini yaptık. Daha sonra camiye getirildi, namazı kılındı ve Bilecik Şehir Mezarlığı´ndaki aile mezarlığımıza defnedildi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Böyle bir şeyin yaşanmış olması özellikle de bir kadınla bir erkek cenazesinin karıştırılmış olması bunun hiçbir açıklaması yok" dedi.

        `ÖZÜR BİLE DİLENMEDİ´

        Yanlışlığın ardından kimsenin kendilerine ulaşmadığını ve özür bile dilemediğini anlatan  Akkaya, "Diğer aile ile görüştüm. Onlar da tabi ki olayın şokunu hala da atlatmış değiller. Onlar da dedelerini gömdüklerini sandıkları mezara, yarım saat sonra gelinip, başka görevler tarafından, `Yanlış cenaze vermişiz, hemen mezarı kazın, açın´ denilmiş. Köyde de bayağı bir kargaşa çıkmış. Onlar da neye uğradıklarını şaşırmışlar. İyi haliyle hatırlamak isteyip, son hallerini çok fazla göz önünde bulundurmamak amacıyla çok da fazla bakmadıklarını ama ayağında yazılı o etikette kendi dedelerine ait ismi gördüklerini ve hiç tereddüt etmediklerini söylediler. Bütün sorumluluk burada hastane morgundan başlayıp, defin işlemlerine kadar kimler yetkili ise onlarındır" diye konuştu.

        ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

        Cenazelerin karışmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, hastane görevlileri hakkında idari soruşturma Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        flaş
        flaş
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı
        flaş
        flaş
        Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bilecik'te iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu; savcılık soruşturma başlattı (2)
        Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu; savcılık soruşturma başlattı (2)