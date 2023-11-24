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        Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bilecik'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:25
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        Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Bilecik'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ve beraberindeki öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

        Ayrıca, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Ertuğrulgazi Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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