Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Bilecik'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bilecik'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ve beraberindeki öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.
Ayrıca, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Ertuğrulgazi Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı gerçekleştirildi.
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