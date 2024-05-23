Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te aranan firari 2 hükümlü yakalandı

        Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te aranan firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" ile başka suçlardan kaydı bulunan 13 yıl 21 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan hükümlü ile Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "trafik güvenliğini tehlikeye sokulması" suçundan 16 ay 15 gün cezası bulunan hükümlüye yönelik çalışma başlattı.

        Kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        BŞEÜ'den "Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi" semineri düzenlendi
        BŞEÜ'den "Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi" semineri düzenlendi
        Tavşan yavrusunun kırılan kalça kemiği cerrahi operasyonla tedavi edildi
        Tavşan yavrusunun kırılan kalça kemiği cerrahi operasyonla tedavi edildi
        Bilecik'te, bursluluk sınavında 500 puan alan öğrenciler Vali Aygöl tarafın...
        Bilecik'te, bursluluk sınavında 500 puan alan öğrenciler Vali Aygöl tarafın...
        Bilecik'te TÖMER ve ortaokul öğrencileri buluştu
        Bilecik'te TÖMER ve ortaokul öğrencileri buluştu
        Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti
        Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti