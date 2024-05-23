Tavşan yavrusunun kırılan kalça kemiği cerrahi operasyonla tedavi edildi

Bir süre misafir ettikleri yaban tavşanı tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına salınacağını belirten Tetik, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden şahin, kartal, leylek gibi birçok yabani hayvan geldi. Tedavilerini yaptıktan sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz. Yaban hayvanlarının yanı sıra donanımlı hastane imkanlarımızla zor durumdaki evcil hayvanlara da müdahale edebiliyoruz." dedi.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, tavşan yavrusunu bir saat süren ortopedik ameliyata aldıklarını söyledi.

Arazide yaralı bulunarak Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru tavşan, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Röntgeninde kalça kemiğinde kırık olduğu belirlenen tavşan yavrusu cerrahi operasyonla platin pin takıldı.

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