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        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'te üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:38
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        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'te üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yaptı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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