Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda söz konusu adresten çalındığı belirlenen 2 bakır kazan, 3 su saati, 4 musluk bataryası ve 7 musluk vanası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

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