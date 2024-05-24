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        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Bilecik'te evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:02
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        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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        Bilecik'te evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

        Ekipler, olay yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda söz konusu adresten çalındığı belirlenen 2 bakır kazan, 3 su saati, 4 musluk bataryası ve 7 musluk vanası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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