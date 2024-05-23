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        Bilecik'in bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

        Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:43
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        Bilecik'in bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu
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        Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Bozüyük'e bağlı Yeniüreğil köyü ile Söğüt ilçe merkezi ve Yakacık, Çaltı ve Küre köylerinde yaşanan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli yağış nedeniyle yerleşim yerlerindeki bazı otomobiller, kiraz bahçeleri ve seralar zarar gördü.

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çeşitli noktalarda yoğun su birikintileri oluşan ilçe merkezinde belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarını yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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