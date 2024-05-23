Bilecik'in bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Bozüyük'e bağlı Yeniüreğil köyü ile Söğüt ilçe merkezi ve Yakacık, Çaltı ve Küre köylerinde yaşanan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle yerleşim yerlerindeki bazı otomobiller, kiraz bahçeleri ve seralar zarar gördü.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çeşitli noktalarda yoğun su birikintileri oluşan ilçe merkezinde belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarını yerinde inceledi.