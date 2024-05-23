Bilecik Valiliği'nden kentte etkili olan şiddetli yağışa ilişkin açıklama

Bilecik Valiliği, şehir merkezi ile bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve doluya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ildeki sağanak ve dolu dolayısıyla bazı noktalara zaman zaman 40 kilogram yağış düştüğü, ekiplerin müdahalesinin devam ettiği ifade edildi.

Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde evlerini su basan 2 yaşlı vatandaşın jandarma ekiplerince kurtarılarak tedbiren hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, aynı ilçeye bağlı Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığı, bölgede İl Özel İdaresi personelinin görev aldığı belirtildi.