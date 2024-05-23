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        Bilecik'te tır ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:56
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        Bilecik'te tır ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Gürcistan uyruklu kadın sürücü G.G. yönetimindeki tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda Ş.C'nin kullandığı 07 JU 050 plakalı kamyona arkasından çarptı.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Çarpmanın etkisiyle sürücüler G.G. ile Ş.C. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü tek şeritten sağlandığı yolda ulaşım, kazalı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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