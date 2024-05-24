Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Mısır'dan altın madalyayla dönen milli atlet Hayriye Nur, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

        ATAHAN GEZER - Mısır'ın İsmailiye kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda üç adım atlamada birinci olan Bilecikli milli atlet Hayriye Nur Arı, İzmir'de gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda da altın madalyayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır'dan altın madalyayla dönen milli atlet Hayriye Nur, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATAHAN GEZER - Mısır'ın İsmailiye kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda üç adım atlamada birinci olan Bilecikli milli atlet Hayriye Nur Arı, İzmir'de gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda da altın madalyayı hedefliyor.

        2018'de milli formayı giyen, 10 senedir atletizmle uğraşan 22 yaşındaki Arı, 6 yıldır Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ediyor.

        Son olarak 18-19 Mayıs'ta Mısır'ın İsmailiye şehrinde, 12 ülkeden 151 sporcunun katılımıyla düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda üç adım atlamada 13,01 ile birinci olan Arı, 25-26 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek 77. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayı giyecek.

        Arı, şampiyonada altın madalyayı kazanmak için antrenörü Mert Moralı eşliğinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Tesisleri'nde haftanın 6 günü 4 saat antrenman yapıyor.

        Hayriye Nur Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini söyledi.

        Çabalarının karşılığını aldığını, kendisini formda hissettiğini anlatan Arı, şöyle devam etti:

        "Sabahları ilk antrenmanı yaptıktan sonra eve gidip dinleniyorum. Akşam bir daha geliyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Hocamla aramızdaki uyum çok iyi. Antrenman hedeflerimiz güzel. Onun hedefleri ve benim isteklerim doğrultusunda bu zamana kadar geldik. Üzerimdeki emeği çok büyük. Tek başıma olsaydım belki de bu kadar şeyi başaramazdım. İsteklerimiz, hedeflerimiz ve antrenman enerjimiz çok güzel."

        - Hedef 2028 Yaz Olimpiyatları

        Arı, Mısır'da ilk kez İstiklal Marşı'nı okuttuğunu ve büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

        ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de yapılacak Yaz Olimpiyatları'nda, Atletizm Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil etmek istediğini ifade eden Arı, "Bu, her sporcunun hayali. Orada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Herkesin içinde istek ve hırs var. Spor yapmak isteyenler gerçekten istemeliler." dedi.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Mert Moralı da Arı'nın Mısır'dan altın madalyayla dönmesinden büyük gurur duyduğunu belirtti.

        Arı'nın 77. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada yarışacağını kaydeden Moralı, şöyle konuştu:

        "Hayriye Nur'la 10 senedir çalışıyoruz. Eşim beden eğitimi öğretmeni. Onun okulunda yaptığımız taramalarda Hayriye Nur'u keşfettik. Aslında antrenmanlarımızı Bozüyük'teki çim sahada yapıyoruz ama teknik antrenmanlar için Bilecik'e geliyoruz. Haftanın 6 günü beraberiz. Hayriye Nur çok disiplinli. Antrenmanlara benden önce geliyor. Hasta olduğunu bile hatırlamıyorum. Kendisine çok özen gösteriyor. Bu da başarıyı doğuruyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Bilecik'te tır ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Bilecik'te tır ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Bilecik Valiliği'nden kentte etkili olan şiddetli yağışa ilişkin açıklama
        Bilecik Valiliği'nden kentte etkili olan şiddetli yağışa ilişkin açıklama
        Bilecik'in bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Bilecik'in bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Bilecik'te aranan firari 2 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te aranan firari 2 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı