Bilecik'te "Zafere Götüren Analar" adlı tiyatro oyunu sergilendi

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Bilecik'te Valilik ve Belediye işbirliğinde "Zafere Götüren Analar" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından yaşları 30-50 arasında bulunan kadınlar halk oyunları gösterisi sundu.

Daha sonra yönetmenliğini Nazife Erdoğan'ın yaptığı, Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğunca sahneye konulan "Zafere Götüren Analar" adlı tiyatro oyununda, Kurtuluş Savaşı'nda kadınların verdiği mücadele anlatıldı.

Oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Nurcan Özçakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet'in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras olduğunu söyledi.

Özçakır, demokrasinin olmazsa olmazı cumhuriyete, 19 Mayıs 1919'da yakılan ve bugüne kadar sönmemiş özgürlük ve bağımsızlık meşalesine sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Programın sonunda Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, halk oyunu sunan ve tiyatro oyuncusu kadınlara çiçek verdi.