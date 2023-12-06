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        Bilecik'te üniversitede "Trade Master Finans Laboratuvarı" açıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ortaklığında "Trade Master Finans Laboratuvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:30
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        Bilecik'te üniversitede "Trade Master Finans Laboratuvarı" açıldı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ortaklığında "Trade Master Finans Laboratuvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açılışta, laboratuvarda sermaye piyasalarına ilişkin güncel verilerin kullanılabilecek olmasının önem taşıdığını ifade ederek, güncel gelişmeler ve haberlerin aynı ekrandan takip edilebilmesi, işlem yapmanın ötesinde veriler üzerine analiz ve araştırma yapılabilme imkanı sunmasının da laboratuvarın bir diğer faydası olacağını bildirdi.

        İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Kurumsal İletişim Direktörü Sinem Cireli ise proje ile öğrencilerin teoride edindiği bilgileri gerçek zamanlı olarak uygulamaya dökebilmelerini amaçladıklarını söyledi.

        Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu'nun laboratuvar hakkında bilgi vermesinin ardından Rektör Prof. Dr. Beydemir ile Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feride Hayırsever Baştürk tarafından laboratuvarın açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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