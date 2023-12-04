Tavukçuluk tesisinin çatısına devlet desteğiyle GES kurdular

MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firma, işletmelerinin enerji ihtiyacını Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan (KKYDP) aldıkları desteklerle çatılarına kurdukları güneş enerjisi santralinden (GES) sağlıyor.

Etlik tavuk üreten Murat Özdemir ve oğlu Görkem Özdemir, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptıkları başvurunun kabul edilmesinin ardından Osmaneli ilçesinde 5 bin metrekare alandaki 90 bin tavuk kapasiteli tesise 1 milyon 600 bin lira, merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 4 bin metrekare alandaki 60 bin tavuk kapasiteli işletmeye de 1 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle GES kurdu.

Özdemir ailesi, son iki yılda Bilecik'te tavukçuluk alanında projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlanan 5 üretici firmadan biri oldu. 10 işçinin istihdam edildiği tesislerde, sözleşmeli üretimle yetiştirilen piliçler başka bir firmaya satılıyor.

İşletmeci Murat Özdemir, AA muhabirine, 2015'te Osmaneli'nde kurdukları firma bünyesinde broiler (etlik) tavuk ürettiklerini, Vezirhan'daki ikinci tesisi 2016'da açtıklarını söyledi.

Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle yaptıkları yüzde 50 hibe desteği başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirten Özdemir, "Enerji maliyetlerimiz çok yüksekti. Kurduğumuz GES ile enerjimizin yüzde 100'ünü karşılıyoruz. Kış mevsiminde güneş olmadığı için GES üretimi düşüyor ama bizim en büyük giderlerimizden biri elektrik üzerineydi. Devletimiz bizi büyük bir yükten kurtardı."

Genç girişimci Görkem Özdemir de bu sistem sayesinde hem maliyetlerinin azaldığını hem de temiz enerjiye kavuştuklarını dile getirdi.

- "Yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına da katkı sunuyorlar"

Osmaneli Belediyesi Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, 2022-2023 KKYDP kapsamında firmaya proje hazırlanması konusunda destek verdiklerini anlattı.

Projeyle, öncelikle her biri 30 bin adetlik 3 kümes için gereken enerji ihtiyacının güneş enerjisinden fotovoltaik (güneşten elektrik elde etme) yöntemiyle üretilen elektrikle karşılanmasının amaçlandığını aktaran Tetik, şöyle devam etti:

"Proje yaklaşık 3 milyon 200 bin liraya mal oldu. Bunun 1 milyon 600 bin lirasını destek aldı. Ayrıca diğer tesise de 2 milyon 400 bin lira olan proje maliyetinin 1 milyon 200 bin lirası hibe desteği olarak verildi. Hem bitkisel hem de hayvansal üretime her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan üreticiler, maliyetlerini azaltmanın yanı sıra yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına da katkı sunuyor."

GES proje sorumlusu Sami Özmert de GES ile temiz, yenilenebilir enerji elde ettiklerini belirterek, "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak, yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz iklim krizlerinden daha az etkilenmek, hava ve su kirliliğinin önüne geçmek gibi büyük yararlar sağlayan bir sistemdir." diye konuştu.