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        Bilecik Valisi Aygöl, özel gereksinimli çocukları Togg'la gezdirdi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg'un direksiyonuna geçerek, özel gereksinimli çocuklarla tur attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:01
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        Bilecik Valisi Aygöl, özel gereksinimli çocukları Togg'la gezdirdi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg'un direksiyonuna geçerek, özel gereksinimli çocuklarla tur attı.

        Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Pelitözü Gölpark'ta özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Çocuklarla ayrı ayrı ilgilenen Vali Aygöl, daha sonra Togg'un direksiyonuna geçti.

        Aygöl, özel gereksinimli çocuklarla gölet etrafında turladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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