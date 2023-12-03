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        Bilecik'te park halindeki iki araca çarpan otomobil ardından şarampole devrildi 1 yaralı

        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:48
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        Bilecik'te park halindeki iki araca çarpan otomobil ardından şarampole devrildi 1 yaralı
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        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde park halinde bulunan Fatma Ö. yönetimindeki 11 EP 737 plakalı otomobil iddialara göre fren yerine gaza basında önünde park halinde bulunan 07 AZE 517 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil ise önünde bulunan 11 AR 644 plakalı otomobile çarptı.

        Direksiyon hakimiyeti kaybeden 11 EP 737 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak önce demir parmaklıkları ardından yaklaşık 15 metre aşağıya şarampole devrildi. Devrilen otomobil ağaçlara takılı kaldı.

        Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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