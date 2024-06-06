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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştı

        ABD Başkanı Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümünde düzenlenen törene katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa'nın güvenliğine dair mesajlar paylaşan Biden'ın 'olmayan bir sandalyeye' oturmaya çalışması törene damga vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:28
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        Biden'dan bir gaf daha!
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        ABD Başkanı Biden, 1944 yılında Nazi Almanya'sına karşı müttefik devletler tarafından gerçekleştirilen Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü nedeniyle Normandiya'da düzenlenen törenlere katıldı.

        Dört yıl daha ABD Başkanı olmak için aday olan 81 yaşındaki Biden'ın tören sırasında 'olmayan bir sandalyeye' oturmaya çalışması törene damgasını vurdu.

        Biden daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand'la karıştırmış, boşlukla el sıkışmıştı.

        AVRUPA MESAJLARI

        Törende bir konuşma yapan Biden, Ukrayna'nın 'bir tiran' tarafından işgal edildiğini belirtmiş ve demokrasinin II. Dünya Savaşı'ndan bugüne en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Biden, "Zorbalara teslim olamayız. Bu düşünülemez bile. Böyle bir şey olursa Avrupa tehdit altına girer" dedi.

        BIDEN'IN SAĞLIĞI

        Başkan Biden'ın sağlığı ABD medyasında da konu olmuştu.

        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor Haberi Görüntüle

        The Wall Street Journal, "Kapalı Kapılar Arkasında Biden Kayma Belirtileri Gösteriyor" başlıklı haberinde, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partililerinin de bulunduğu 45 kişiyle görüştü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığına ilişkin bir rapor yayımladı.

        Rapora göre Biden'la vakit geçiren kişiler son aylarda Biden'ın çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını söyledi.

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