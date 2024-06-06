Wall Street Journal ABD Başkanı Biden'ın akıl sağlığına ilişkin hazırladıkları raporu paylaştı

The Wall Street Journal, "Kapalı Kapılar Arkasında Biden Kayma Belirtileri Gösteriyor" başlıklı haberinde, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partililerinin de bulunduğu 45 kişiyle görüştü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığına ilişkin bir rapor yayımladı.

"ÇOK SESSİZ KONUŞUYOR, SÖYLEDİKLERİ GÜÇLÜKLE ANLAŞILIYOR"

Aylarca süren rapora göre, Biden'la vakit geçiren kişiler son aylarda Biden'ın çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını söyledi.

81 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın, yaşı ve sağlığı konusu sık sık gündeme geliyor, bu yüzden WSJ'nin haberinin önemli olduğu düşünülüyor. Ülkede yapılan anketler yeniden seçime girmeye hazırlanan Biden'ın yaşının seçmenler arasında büyük bir endişe kaynağı olduğunu gösteriyor. REKLAM

WSJ haberinde, Ocak ayında Kongre liderleriyle Ukrayna'ya sağlanacak finansman üzerine yapılan görüşmelerde Biden çok alçak sesle konuştu, defalarca notlarına baktı ve "bazen gözlerini o kadar uzun süre kapattı ki, odadaki bazı kişiler onun uyuyup uyumadığını merak etti" Biden'ın görüşmelerdeki davranışlarının ve ayrıntılara hakimiyetinin güne göre değiştiği ifade edildi. Beyaz Saray yetkilileri ve Biden'ın müttefikleri raporu eleştiren açıklamalarda bulundu.