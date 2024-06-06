Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Havalar bir parça serinleyecek

Türkiye’de yüksek sıcaklıklar çoğumuzu bunalttı, Haziran’ın ilk haftası böyleyse Ağustos ortasında ne yapacağız sorusunu akla getirdi. Aslında meteorolojik olarak bütün yazı sıcak hava dalgasının içinde geçirme ihtimalimiz pek yüksek değil, yani mevsim normallerine yaklaşan, ferah esintiler içeren günlerimiz olacaktır.

3 GÜN KUVVETLİ YAĞIŞ ALAN YERLER OLACAK

Bulutlu, yer yer yağmurlu havalar, şehirleri bir süre için de olsa serinletebilir. Kıyılarda neredeyse hiç yağmazken, iç kesimlerde gelecek 3 gün kuvvetli yağış alan yerler olacak.

Cuma günü Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’da Konya, Eskişehir ve Ankara gibi merkezlerde yaz sağanakları görülecek, bugün Balıkesir-Manisa ve Eskişehir-Konya-Afyon arasında yağdığı gibi yarın da benzer merkezlerde sağanak yağmur bekliyoruz. Bu yağışlar lokal olarak hayatı olumsuz etkileyebilir, atmosferde yukarıya doğru derin yağış hücreleri, denk geldiği yerde iri taneli dolu bırakıyor.

REKLAM CUMARTESİ GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRASINA DİKKAT Cumartesi günü yağışların önemli kısmı Eskişehir-Konya arasındaki geniş arazilere düşecek görünüyor fakat Ankara hem Cuma hem Cumartesi bir miktar yağmur biriktirebilir. Başkentte özellikle 8 Haziran Cumartesi öğleden sonrasına yağışlı geçebilir. Cumartesi ayrıca Uşak-Afyon-Konya-Niğde boyunca yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur görülür, Burdur-Isparta arasında da zayıf yağmur görülebilir. ANKARA VE ÇEVRESİNDE DURUM NE OLACAK? Pazar gününün kuvvetli yağışlı alanları tahminen Konya-Karaman arası ile Kayseri-Kırşehir ve Sivas olacak. Pazar günü Ankara’da cumartesiye göre hava daha açık olacak. Ankara ve çevresi, bu yağmurlu ve bulutlu havayla yeniden 26-28°C gibi ferah koşula kavuşuyor.

MARMARA ŞEHİRLERİ FERAHLAYACAK İstanbul’da mevsim normallerinden 8-10°C daha sıcak olan hava, bu hafta sonu 27-28°C’lere geriliyor. Poyrazdan esen rüzgar gün içinde kuvvetlenip Marmara’da şehirleri ferahlatıyor. Kısa vadede hem Anadolu, hem de batı ve kuzey kıyıları için bir serinlik var. Fakat yağmur yok. Gelecek 7 günü güneşli geçirecek İstanbul’da barajlar %77’ seviyesinde. Ankara ve İzmir barajlarında durum daha zayıf. AKDENİZ AKŞAMLARINDA SERİNLİK VAR Akdeniz kıyıları son günlerde gölgede 40°C’yi aşıyor, yer yer 42-43°C’lerde olan aşırı sıcak hava, bu hafta sonu 36-37°C’lere düşüyor fakat bu bile güneş altında sağlık için riskli sıcaklıklar demektir. Antalya ve Adana için “uygun” sayılabilecek gece sıcaklıkları, insanlara ve doğaya biraz nefes aldırır. Akdeniz akşamları saat 21:00’den sonra 27-28°C’lere kadar serinleyebilecek.

14 HAZİRAN'DAN SONRA SICAK HAVA DALGASI Orta vadeli tahminlerde Türkiye’nin büyük kısmının 14 Haziran’da yeni bir sıcak hava dalgasına girme ihtimali yükseliyor. 13-14 Haziran’dan itibaren etkili olmaya başlaması muhtemel sıcak dalga, Cezayir-Tunus-Yunanistan-Türkiye rotasını takip edecek görünüyor. Sıcak ve soğuk hava dalgaları bazen 7 günden uzun vadeli tahminlerde ciddi değişimler gösterebilir. Bu sıcak hava dalgasının da zayıflamasını, şiddetinin azalmasını ümit ediyoruz. Haziran ayı muhtemelen tarihimizin en sıcak Haziran’ı olacak ve yaz mevsimini pek çok insan özledi. Ancak yaz mevsimi, henüz başında ve olgunlaşmamış hali ile bile bizleri 45°C sıcaklara atabiliyor.