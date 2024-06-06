Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi

HİÇBİR ŞEKİLDE FİYAT KONUŞMAMIŞLAR

Bülent C. (32) ise 810 bin liraya aracını satışa koyduğunu söyledi.

Daha sonra kendisini galerici Caner olarak tanıtan kişi ile satış konusunda 800 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Bülent C., bu kişinin bin lira kapora göndererek ilanı yayından kaldırılmasını istediğini aktardı.

Galericinin uyarıları nedeniyle alıcı Selçuk S., ile hiçbir şekilde fiyat konuşmadıklarını belirten Bülent C., "Bize kendini galerici olarak tanıtıp, aslında dolandırıcı olan kişi, bana sürekli "Abi sen müşteri ile muhatap olma, ben hallediyorum' diyordu" diye konuştu.