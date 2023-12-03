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        Bilecik'te üreticilere sertifikalı yonca yem tohumu dağıtıldı

        Tarımve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Yem bitkilerini geliştirme projesi" kapsamında Bilecik'te 208 üreticiye 10 ton sertifikalı yonca yem tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:42
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        Bilecik'te üreticilere sertifikalı yonca yem tohumu dağıtıldı
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        Tarımve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Yem bitkilerini geliştirme projesi" kapsamında Bilecik'te 208 üreticiye 10 ton sertifikalı yonca yem tohumu dağıtıldı.

        Vali Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile üreticilerin katıldığı törende, çiftçi girdi maliyetlerine katkıda bulunarak, hayvanların daha kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılanmak amacıyla hibe olarak sertifikalı yonca yem tohumu dağıttıklarını söyledi.

        Her karış toprağa emekleriyle hayat veren üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Aygöl, et ve süt verim kabiliyetini arttırmak amacıyla gerçekleşen çalışma sonucunda var olan üretim ve kapasiteyle birlikte hayvanların kaba yem ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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