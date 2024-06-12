Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!

İstanbul Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden bir kişi öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim D., öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

"Sen benim babamın arkasından konuşamazsın" diyen saldırgan öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Ümraniye'de 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." açıklamasında bulundu.