Bu yıldızlar EURO 2024'te forma giyemeyecek!
2024 Avrupa Şampiyonası'na çok az bir süre kala turnuvaya gidecek yıldızlar da kesinleşmeye başladı. Ancak, yüksek piyasa değerlerine rağmen turnuvada yer almayacak bazı önemli futbolcular da bu listeye damga vurdu. İşte bazıları sakatlık, bazıları teknik direktör tercihleri ve bazıları ise ülkelerinin elemelerde başarılı olamaması nedeniyle turnuvada yer almayacak yıldızlar...
Serge Gnabry | Almanya | 40 milyon euro
Lucas Hernandez | Fransa | 40 milyon euro
Reece James | İngiltere | 40 milyon euro
Julian Brandt | Almanya | 40 milyon euro
Levi Colwill | İngiltere | 50 milyon euro
Evan Ferguson | İrlanda | 50 milyon euro
Moussa Diaby | Fransa | 55 milyon euro
Ben White | İngiltere | 55 milyon euro
Dejan Kulusevski | İsveç | 55 milyon euro
Michael Olise | Fransa | 55 milyon euro
Marcus Rashford | İngiltere | 60 milyon euro
Jack Grealish | İngiltere | 60 milyon euro
Christopher Nkunku | Fransa | 65 milyon euro
Viktor Gyökeres | İsveç | 65 milyon euro
James Maddison | İngiltere | 70 milyon euro
Alexander Isak | İsveç | 75 milyon euro
Gavi | İspanya | 90 milyon euro
Martin Odegaard |Norveç | 110 milyon euro