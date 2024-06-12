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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Bu yıldızlar EURO 2024'te forma giyemeyecek! - Futbol Haberleri

        Bu yıldızlar EURO 2024'te forma giyemeyecek!

        2024 Avrupa Şampiyonası'na çok az bir süre kala turnuvaya gidecek yıldızlar da kesinleşmeye başladı. Ancak, yüksek piyasa değerlerine rağmen turnuvada yer almayacak bazı önemli futbolcular da bu listeye damga vurdu. İşte bazıları sakatlık, bazıları teknik direktör tercihleri ve bazıları ise ülkelerinin elemelerde başarılı olamaması nedeniyle turnuvada yer almayacak yıldızlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:22
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        1

        Serge Gnabry | Almanya | 40 milyon euro

        2

        Lucas Hernandez | Fransa | 40 milyon euro

        3

        Reece James | İngiltere | 40 milyon euro

        4

        Julian Brandt | Almanya | 40 milyon euro

        5

        Levi Colwill | İngiltere | 50 milyon euro

        6

        Evan Ferguson | İrlanda | 50 milyon euro

        7

        Moussa Diaby | Fransa | 55 milyon euro

        8

        Ben White | İngiltere | 55 milyon euro

        9

        Dejan Kulusevski | İsveç | 55 milyon euro

        10

        Michael Olise | Fransa | 55 milyon euro

        11

        Marcus Rashford | İngiltere | 60 milyon euro

        12

        Jack Grealish | İngiltere | 60 milyon euro

        13

        Christopher Nkunku | Fransa | 65 milyon euro

        14

        Viktor Gyökeres | İsveç | 65 milyon euro

        15

        James Maddison | İngiltere | 70 milyon euro

        16

        Alexander Isak | İsveç | 75 milyon euro

        17

        Gavi | İspanya | 90 milyon euro

        18

        Martin Odegaard |Norveç | 110 milyon euro

        19

        Erling Haaland | Norveç | 180 milyon euro

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