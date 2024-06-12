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        Haberler Yaşam Danimarka'dan Güney Kore'den gelen erişteleri toplatma kararı

        Danimarka'dan Güney Kore'den gelen erişteleri toplatma kararı

        Danimarka, Güney Koreli bir erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olması nedeniyle raflardan kaldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:31
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        Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresince yapılan açıklamada, markanın çok acılı ve baharatlı 3 ürünün raflardan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

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        Açıklamada, tek bir paketteki acı biber bileşeni olan kapsaisinin, kişide akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede yüksek olduğu belirtildi.

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        Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ürünlerin çocuklar için de son derece zararlı olduğu vurgulandı.

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        Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Danimarka halkının 'baharatlı' yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri 'zehirli' olarak tanımladığı iddia edildi.

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        Bu arada, Danimarka'da daha önce bu ürünlere bağlı bir zehirlenme vakası yaşanmadığı kaydedildi.

        *Haberin görselleri Shutterstock tarafından alınmıştır.

        #Danimarka
        #noodle
        #erişte
        #güney kore
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