Kevin Spacey yaşadıklarını anlatırken ağladı: İflasın eşiğine geldim, meteliksizim!

BERAAT ETTİ

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Kevin Spacey, İngiltere'de dört erkeğin dâhil olduğu bir davada dokuz cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandı. Spacey iddiaları reddederken, jüri de onu tüm suçlamalardan beraat ettirdi.

Oyuncu Anthony Rapp'in, kendisi 14, Spacey ise 26 yaşındayken tacize uğradığını açıkladığı 2017'de Spacey, House of Cards dizisinden kovulmuştu. 2022'de New York'ta görülen davada Spacey sorumlu bulunmadı ve jüri olayın gerçekleşmediği sonucuna vardı.