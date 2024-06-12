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        Haberler Gündem Yargı Son dakika haberleri: Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 4'üncü kez adliyede | Son dakika haberleri

        Ogün Samast, 4'üncü kez adliyede

        Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i, 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4 duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Savcılık, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:37
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        Ogün Samast, 4'üncü kez adliyede
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        Gazeteci Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

        "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK"

        DHA'da yer alan habere göre tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

        10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya, daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında olduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

        4. DURUŞMAYA KATILDI

        Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyip, arkadaşlarıyla adliyeye gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

        SAVCILIK DAVANIN DÜŞMESİNİ TALEP ETTİ

        Samast yargılandığı örgüt davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti.

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        #ogün samast
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