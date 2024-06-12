Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
Şırnak'ta, Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda geçen yıl 2 öğrenciye tokat atan imam İ.İ., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Olayla ilgili idari soruşturma sürerken, imam İ.İ. "Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım" dedi
Şırnak'ta olay, 10 Ekim 2023'te, Silopi ilçesi Başverimli beldesindeki Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi.
BİRİ 21 DİĞERİ 17 YAŞINDAYDI
DHA'da yer alan habere göre kursta görevli imam İ.İ., biri 21, biri 17 yaşında olan 2 öğrenciye tokat attı.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
O anlar, kursun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam İ.İ., müftülük tarafından açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.
'7-8 AY ÖNCESİNE AİT BİR OLAY'
İmam İ.İ., çocukların o dönem 1 hafta boyunca kavga ettiklerini, yine kavga ettiklerini duyunca bir daha kavga etmemeleri için kendilerini uyarıp, tokat attığını belirterek, "Çocukların kavga ettiğini duydum. Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım. Onları barıştırdım. Şimdi ağabey-kardeş olmuşlar. Biri 21 yaşında, biri de 17 yaşında.
"AÇIĞA ALINDIM SORUŞTURMA SÜRÜYOR"
Hala bizim öğrencilerimiz. Şikayet konusu da olmamış. Ne aileleri ne de kendilerinden herhangi bir şikayet yok. 7-8 ay öncesine ait bir olay. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra açığa alındım, idari soruşturma devam ediyor" dedi.