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        Bilecikli kadınlar Trabzon hurmasını katma değere dönüştürerek satıyor

        Bilecik merkeze bağlı Başköy köyünde dernek çatısı altında bir araya gelen kadınlar, köylülerden aldıkları Trabzon hurmasını yaş olarak pazarlamalarının yanı sıra pekmez, cips, lokum, sirke gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:41
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        Bilecikli kadınlar Trabzon hurmasını katma değere dönüştürerek satıyor
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        Bilecik merkeze bağlı Başköy köyünde dernek çatısı altında bir araya gelen kadınlar, köylülerden aldıkları Trabzon hurmasını yaş olarak pazarlamalarının yanı sıra pekmez, cips, lokum, sirke gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek satıyor.

        Başköy'de yaşayan Baştacı Kadınlar Derneği üyesi 23 kadın, Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde yetiştirilen ve lezzetiyle çevre illerde bilinen hurmaları ekonomiye kazandırmak için 2019 yılında proje hazırlayıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sundu.

        Kabul edilen proje kapsamında köyde kurutma serası kuruldu. Köylerden aldıkları hurmaları soyup sıcak suda pişirerek kurutmaya bırakan kadınlar hem kendi bütçelerine katkı sağlıyor hem de köyde yetişen ürünleri katma değerli hale getiriyor.

        Merkeze bağlı Küplü, Bekdemir ve Başköy köyleri ile İnhisar ilçesinde yaklaşık 1650 dekar alanda 2 bin 170 ton Trabzon hurması rekoltesi bekleniyor.

        Derneğin Başkan Yardımcısı Selcan Kapukaya, AA muhabirine, kadınların gelirini ve bölgede yetişen hurmanın değerini artırma hedefiyle 4 yıl önce yola çıktıklarını söyledi.

        Serada dernek üyesi kadınlarla çalışmalarının sürdüğünü belirten Kapukaya, şu bilgileri verdi:

        "Hurmayı yaş olarak da satıyoruz ancak lekesi olan, daha küçük olan, pazarda değer görmeyen hurmalarımızı seramızda kurutmaya asıyoruz. Olgun hurmaları pekmez olarak değerlendiriyoruz. Kabuklarından sirke yapıyoruz. İnce ince dilimleyerek cips yapmaya başladık. Bunun yanında lokumunu ve çikolatalı hurmasını yapıyoruz. Yani katma değerini yükseltip üreticinin bütçesine daha fazla katkı sağlamak için çeşitli ürünlere dönüştürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışından internet üzerinden siparişlerimiz oluyor. Ayrıca yollardaki tesislerde de satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Satışlarımızdan memnunuz. İyi talep görüyor. 4 yıldır kapasitemizi artırarak devam ediyoruz."

        Kapukaya, bu yıl çevrelerinde Trabzon hurması yaş olarak daha fazla rağbet gördüğü için kurutmalığın az çıktığını, 6 ton ürünü değerlendirdiklerini dile getirdi.

        Başköy'ün yanı sıra Bekdemir ve Küplü'den de ürün alıp ekonomilerine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Kapukaya, "Kurutmada dernek üyelerimiz çalışıyor, onların ev ekonomilerine destek oluyoruz." dedi.

        Dernek üyesi Nevin Günay ise hurmaları soyup iplere bağlayıp asıp kuruttuklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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