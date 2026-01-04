BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bilecik'te konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin, "İşte dünyada bunu durduracak, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi, bizim gibi, milli, yerli, sivil ve Anadolu insanının dışında, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran başka millet de göremiyoruz." dedi.

Alfatlı, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Alfatlı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in, ABD'nin askeri operasyonuyla alıkonulduğunu hatırlattı.

Bu durumun ABD gibi ülkelerin nereye kadar gidebileceğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Alfatlı, şunları kaydetti:

"İşte dünyada bunu durduracak, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi, bizim gibi, milli, yerli, sivil ve Anadolu insanının dışında, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran başka millet de göremiyoruz. Üzülerek bunu söylüyorum. Ancak bunu durdurabilecek işte Türk milleti var, aziz milletimiz var, sizler varsınız."