Bilecik'in ilk amatör çalgı festivali gerçekleştirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Amatör Çalgı Festivali düzenlendi.

Şehirde ilk olma özelliğini taşıyan, Metristepe Kültür Merkezi'nde 2 gün süren etkinlikte 197 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, piyano, bateri, keman, bağlama ve akordiyon dinletisi sundu.

Festivalin ardından öğrencilere, katılım sertifikası ile plaket takdim edildi.

Bilecik Güzel Sanatlar Lisesinde piyano öğretmeni olarak görev yapan Semra Atılgan Bozarslan, AA muhabirine, etkinliğin kentin kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla ortaya çıktığını söyledi.

Müzikle ilgilenen çocukları bir araya getirmek istediklerini anlatan Bozarslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enstrüman kısıtlaması yapmadık. Çocuklar, çeşitli çalgılarla renkli bir şekilde süreci yaşatıyorlar. Eskişehir ve Kütahya'dan da katılım oldu. Bu durum açıkçası bizi çok mutlu etti. Bilecik'te ilk defa böyle bir festivalin yapılıyor olması çok kıymetli. Etkinlik festival şeklinde olduğu için yarışma formatında ilerlemiyor. Oturumların ardından çocuklarımıza katılım belgesi ve plaket takdim ediyoruz. Bu, çocuklar için çok güzel bir anı oluyor."

Bozarslan, öğrencileri müziğe teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Çocukların sahne tecrübesini birlikte yaşamasının önemini vurgulayan Bozarslan, "Buraya birbirlerini tanımayan birçok çocuk geliyor ve birbirlerini dinliyorlar. Farklı eserleri duyuyorlar, nasıl yorumlandığına bakıyorlar. Bazıları aynı eserleri çalıyor ama yorum farklılıkları oluyor. Bu, aslında tamamen sanatsal bir deneyim. Sahneye tek tek çıkıyorlar. Grup halinde katılım sağlayanlar da oldu." diye konuştu. Bozarslan, festivali geleneksel hale getirerek Bilecik'le özdeşleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Salim Açıkgöz de etkinliğe beklenilenin üzerinde katılım olduğunu ifade etti. Festivali gelecekte daha profesyonel şekilde gerçekleştireceklerini aktaran Açıkgöz, "Bu sene 2 gün sürdü ama önümüzdeki yıllarda durum değişebilir. Katılıma göre süreç belirlenecektir." dedi. Etkinliğe torunları Miray ve Mihrimah'ı dinlemek için gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı ise genç yeteneklerin topluma kazandırılmasının önemine değindi.

Tüm çocuklara yetenekleri doğrultusunda imkan sağlanması gerektiğini belirten Yağcı, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah torunlarım ve tüm yavrularımız, bu tür etkinliklerde her anlamda gelişmeye devam edecektir. Böyle etkinlikleri düzenleyen yetkililerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilecik için zaten bu anlamda 'ilklerin şehri' diyoruz. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini arzu ediyoruz ve gayret gösteriyoruz. Torunlarımı sahnede izlemek ayrı bir şey. İnsanın torun sahibi olmadan bunu hissetmesi mümkün değil."