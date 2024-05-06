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        Haberler Gündem Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza - Son haberler

        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı. Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:34 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:34
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        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        İKİ KİŞİYE 774 BİN 282 TL CEZA KESİLDİ

        AA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen 2 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi.

        TEKRAR EKİMİ YAPILDI

        Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı.

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