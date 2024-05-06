Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı. Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İKİ KİŞİYE 774 BİN 282 TL CEZA KESİLDİ
AA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen 2 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi.
TEKRAR EKİMİ YAPILDI
Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı.