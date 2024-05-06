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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL

        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL

        İstanbul'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri lüks oto yedek parçaları piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 90 milyon lirayı bulan 5 bine yakın kaçak yedek parça ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:28
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        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        8 GÖZALTI

        Bu kapsamda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda tespit edilen depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON TL

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        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 90 milyon TL'yi bulan 269 farklı araç markasına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parça ele geçirildi.

        EMNİYETİN BAHÇESİNDE SERGİLENDİ

        Operasyonlarda ele geçirilen lüks marka araçlara ait kaçak yedek parçalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın için sergilendi.

        ŞÜPHELİLER EMNİYETTE

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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