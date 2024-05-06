Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün kaybolan koyunlarını motosikletiyle aramaya çıktıktan sonra haber alınamayan 65 yaşındaki Hilmi Gülsevi, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
Aydın'da olay, dün akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Uzunçam Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide kaybolan koyunlarını bulmak için motosikletiyle evden ayrılan çiftçi Hilme Gülsevi'ye (65) ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu.
GEÇ SAATLERE KADAR ARANDI BULUNAMADI
DHA'da yer alan habere göre jandarma, AFAD ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği ekipleri bölgede kaybolan çiftçiyi aradı. Gece geç saatlere kadar arama yapan ekipler Gülsevi’yi bulamadı.
HAREKETSİZ OLARAK BULUNDU
Sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Hilmi Gülsevi'yi evinden 3 kilometre uzaklıktaki arazide motosikletinden 500 metre ileride hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülsevi'nin öldüğünü belirledi. Hilmi Gülsevi'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaybolan koyunların ise bölgedekiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.