Beton mikseri minibüsle çarpıştı! Katliam gibi kaza: 8 ölü!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu
Gaziantep'te, İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüs ile beton mikseri çarpıştı.
AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE: 8 ÖLÜ
İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.
VALİ ÇEBER: 8 CAN KAYBI, 11 YARALI VAR
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu.