Gaziantep'te, İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE: 8 ÖLÜ İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.